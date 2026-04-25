Najbolji vozač Formule 1 svih vremena Mihael Šumaher 29. decembra 2013. godine doživeo je nesreću kad je bio na skijanju na Alpima u Francuskoj kada pao i udario glavu o kamen, zadobivši teške povrede.

Šumaherovo zdravstveno stanje je prilična misterija i malo je informacija kako je on zapravo.

Sada je deo te tajne otkrio Flavio Brijatore, koji je jedan od retkih koji i dalje može da posećuje slavnog Nemca.

Italijan je pre mnogo godina sarađivao sa Šumaherom u Benetonu, gde je Nemac osvojio titulu svetskog šampiona. Trenutno Brijatore obavlja funkciju savetnika i šefa tima Alpine, a u razgovoru za "Corriere della Sera" pomenuo je Šumahera.

- Kada zatvorim oči, vidim ga nasmejanog posle pobede. Više volim da ga pamtim u takvom obliku nego jednostavno ležećeg u krevetu. Korina i ja i dalje često razgovaramo - rekao je Brijatore.

Njegove reči potvrđuju ono što se već dugo sumnja. Naime, da je Šumaher potpuno prikovan za krevet i da sa svetom komunicira putem pogleda.