On je čuvenu stazu oko slonare u dužini od 230 metara istračao u vremenu 36 sekundi i 60 stotinki.



Drugo mesto osvojio je Jakov Živković iz vrtića "Leptirić", dok je treća kroz cilj prošla Nina Jović iz vrtića "Sveti Sava".

Ove godine je u izbornim trkama za Dečji maraton učestvovalo oko 15.000 predškolaca iz svih 17 gradskih opština, a njih 150 najbržih je kroz 13 kvalifikacionih trka izborilo učešće u finalu.

Uvertira za Dečji maraton bila je trka mališana sa invalididetom u kojoj je učestvovalo 25 devojčica i dečaka.

Pobednicima su dodeljene medalje i pehari, a svi takmičari dobili su brojne poklone sponzora i partnera Beogradskog maratona koji je organizator ovog događaja.

Veliku podršku manifaestaciji kao i prethodnih godina pružili su Grad Beograd, koji je glavni pokrovitelj, kao i Sekertarijat za obrazovanje i dečju zaštitu kao i Sekretarijat za sport i omladinu.