Srpski teniser, Dušan Lajović, plasirao se u drugo kolo mastersa u Madridu, pobedom nad Italijanom Lorencom Sonegom, rezultatom 6:3, 7:6 (1).

Još od mastersa u Rimu prošle godine, nije uspeo da se plasira u glavni žreb nekog turnira iz serije 1000, ali mu je to sada pošlo za rukom u Madridu.

Srbin je ostvario dva trijumfa u kvalifikacijama, a potom i pobedu na startu turnira protiv Lorenca Sonega.

Na nadmetanje u glavni grad Španije stigao sa 138. pozicije, a ovim trijumfom je ušao među 130 najboljih na planeti. Ukoliko bi ponovio ovakvu igru, moguće je da bismo ga još jednom, u 35. godini videli među 100 najboljih na svetu.

U drugom kolu ga čeka Francuz, Artur Rinderkneš.

Pored Lajovića, Srbiju na ovom turniru predstavlja Miomir Kecmanović, koji igra na startu protiv Terensa Atmana.