Teniski trener Patrik Muratoglu uključio se u široku polemiku o tome ko bi mogao sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarasom da čini teniski vrh, te naveo ime Artura Fisa, Francuza koji se posle povrede vratio jači nego ikada.

Fis je na Masters u Madrid stigao sa titulom Barselone, veoma je blizu da ponovo dostigne Top 20 i trenutno je na 23. poziciji ATP liste.

- Ako tražite ime čoveka koji će se priključiti Alkarazu i Sineru, mislim da to što je Artur Fis pokazao u proteklim nedeljama ukazuje da je 100 posto u priči. Artur je super harizmatičan. Jako je teško vratiti se iz duge pauze i povrede, impresivno je što se uopšte tako brzo vratio - kazao je Muratoglu, pa prokomentarisao promene kod Francuza:

- Izgubio je šest kila i leti po terenu. Drugačiji je nego pre, jer je lakši. Nije mu uticalo na samopouzdanje, to mi se sviđa kod njega, jer je pretežno potrebno vreme da se ponovo stekne samopouzdanje. On se vratio sa istim samopouzdanjem koje je imao pre desetak meseci. Mnogim teniserima je period povrede najgori momenat u životu. Potrebno je da uživate u periodu oporavka, u procesu i da radite, da razmišljate o tome da ćete se vratiti i biti još jači nego što ste bili. Najbolji igrači uživaju u procesu više nego u krajnjem rezultatu - zaključio je Muratoglu.

Fis je već sakupio četiri ATP titule, a sa 21 godinu i prilično velikom pauzom zbog povrede, dospeo je do osmine finala Vimbldona, kao i do treće runde Australijan Opena i Rolan Garosa.