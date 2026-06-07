Sjajna srpska dubl teniserka, Aleksandra Krunić boriće se u nedelju od 11.00 časova na centralnom terenu "Filip Šatrije" sa Anom Danilinom za prvu Gren slem titulu u svom drugom uzastopnom finalu na Rolan Garosu.

Aleksandra i Ana su igrale sjajan tenis kroz ceo turnir u Parizu i sada će pokušati da se izbore sa prvim nositeljkama Katerinom Sinjakovom i Tejlor Tauzend, iako je jasno da to neće biti nimalo jasno.

Zanimljivo je da ćemo imati prilikud da gledamo dva najbolja dubl para na svetu u ovom trenutku, pošto su Sinjakova i Tauzend bile prve nositeljke, a Krunić i Danilina druge na ovom turniru. Eventualnom pobedom na turniru, Aleksandra Krunić bi čak mogla da se pomeri na četvrto mesto na WTA listi dublašica.

Imale su već prilike ranije da igraju iste ove igračice, a Aleksandra i Ana vode sa 2:1 u međusobnom skoru. Poslednji meč je viđen na Indijan Velsu kada su ipak slavile Čehinja i Amerikanka.

Meč se igra od 11.00 časova, a prenos će biti na TV Eurosport 1 i na HBO Max aplikaciji, dok ga takođe možete pratiti na našem sajtu u tekstualnom prenosu.