Andrej Stojaković je tokom čitave sezone u centru pažnje pošto može da bira da li će igrati za Srbiju ili Grčku. Iako ovo pitanje sve zanima, sam košarkaš je rekao da nije odlučio, da nije ni razmišljao o tome.

Međutim, postavljalo se jedno drugo pitanje, a to je da li će ostati na Ilinoisu ili će promeniti koledž.

Oglasio se i Ilinois, koji je rekao da je gotovo i da će Andrej Stojaković ostati na ovom Univerzitetu. To su odradili i na jako interesantan način. Andrej Stojaković sedi na jednoj stolici gde čita novine, a onda se i javlja svima.

Tako je Ilinois posle braće Ivišić, a onda i Davida Mirkovića zadržao još jednog igrača balkanskih korena.