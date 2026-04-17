Sportski direktor ABA lige Milija Vojinović se oglasio i otklonio sve dileme oko mogućeg odlaganja utakmice između Partizana i Crvene zvezde.

Crveno-beli su zahtevali da se meč odloži zbog zgusnutog rasporeda, ali je najveći rival to odbio. Usledilo je saopštenje kluba sa Malog Kalemegdana, a sada je Vojinović stavio tačku na sve.

- Poštovani, pre svega želim da vas obavestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi AdmiralBet ABA lige objavljen još 7. 2. 2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa predlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi. Što se tiče vašeg dopisa sa zahtevom da se odloži utakmica poslednjeg, osmog kola TOP 8 faze AdmiralBet ABA lige: Partizan – Crvena zvezda, koja je je zakazana za 19. april, nažalost nismo u mogućnosti da vam izađemo u susret. Podsećamo vas da smo na vaš usmeni zahtev u subotu, 11. aprila, da se promeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da vas očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Vaš zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana pre zakazanog termina meča, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Shodno tome, obaveštavam vas da će utakmica Partizan – Crvena zvezda biti odigrana u predviđenom terminu - istakao je Vojinović.