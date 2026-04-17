Košarkaši Crvene zvezde u narednom periodu imaju vrlo težak raspored. Crveno-bele u nedelju očekuje derbi sa Partizanom u ABA ligi, a već u utorak je na programu plej-in Evrolige.

Zbog toga je klub sa Malog Kalemegdana tražio da se odloži utakmica sa crno-belima, ali je najveći rival to odbio.

Sada je Zvezda izdala saopštenje koje prenosimo u celosti.

- KK Crvena zvezda želi da informiše javnost da je u petak poslao zvaničan zahtev za odlaganjem utakmice 8. kola TOP 8 faze ABA lige u kome je detaljno obrazložio sportskom direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću razloge za ovaj zahtev. KK Crvena zvezda već 21.04.2026. godine igra plej-in utakmicu Evrolige, za koju u ovom trenutku ne zna, ni gde će je igrati. KK Crvena zvezda učinio je još u ponedeljak 13.04.2026. godine jedini mogući ustupak (iako na to nismo bili obavezni) i ponudio da se utakmica 8. kola TOP 8 faze igra u subotu! Taj predlog je iz nama nejasnih razloga – odbijen.