Košarkaši Crvene zvezde u narednom periodu imaju vrlo težak raspored. Crveno-bele u nedelju očekuje derbi sa Partizanom u ABA ligi, a već u utorak je na programu plej-in Evrolige.
Zbog toga je klub sa Malog Kalemegdana tražio da se odloži utakmica sa crno-belima, ali je najveći rival to odbio.
Sada je Zvezda izdala saopštenje koje prenosimo u celosti.
- KK Crvena zvezda želi da informiše javnost da je u petak poslao zvaničan zahtev za odlaganjem utakmice 8. kola TOP 8 faze ABA lige u kome je detaljno obrazložio sportskom direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću razloge za ovaj zahtev. KK Crvena zvezda već 21.04.2026. godine igra plej-in utakmicu Evrolige, za koju u ovom trenutku ne zna, ni gde će je igrati. KK Crvena zvezda učinio je još u ponedeljak 13.04.2026. godine jedini mogući ustupak (iako na to nismo bili obavezni) i ponudio da se utakmica 8. kola TOP 8 faze igra u subotu! Taj predlog je iz nama nejasnih razloga – odbijen.
- KK Crvena zvezda čeka odluku ABA lige i sportskog direktora tog takmičenja na naš zahtev. Niko drugi tu odluku ne može da donese osim njega, zato je isključivo njemu zahtev i upućen! Dužni smo da podsetimo da smo kao klub tokom aprila 2023. godine (sportski direktor ABA lige je takođe bio Milija Vojinović) bili izuzetno konstruktivni i nismo reagovali na višestruka odlaganja početka doigravanja ABA lige koje je trebalo da počne 29.04.2023. godine. Zbog toga, vodeći se i prethodnim slučajevima, zahtevali smo od sportskog direktora ABA lige Milije Vojinovića da odloži utakmicu koja je na programu u nedelju, i odredite novi termin u skladu sa dešavanjima u doigravanju Evrolige, koju bi trebalo da odigramo već u utorak. KK Crvena zvezda Meridianbet zahteva da se pronadje rešenje u skladu sa postojećim kalendarom, koji sigurno ostavlja mogućnost da se utakmica odigra bez ikakvog narušavanje integriteta takmičenja.
Komentari (0)