Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 17 časova Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić".

- Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Dosta smo radili tokom ove reprezentativne i uskršnje pauze, tako da ćemo biti maksimalno spremni za sutrašnji duel - rekao je Stanković, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je glavna prednost ekipe iz Novog Sada ofanzivna tranzicija i kontranapad.

- Vojvodina je ekipa koja nas je dobila dva puta ove godine i kroz njihove izjave se vidi da su puni samopouzdanja i optimizma. Imaju apsolutno pravo na to, ali teren je jedino merilo i sutra ćemo videti kako ćemo izaći na kraj sa tim. Oni igraju veoma dobro i organizovano iza lopte. Naša igra iza lopte biće verovatno i najvažniji deo sutrašnje utakmici - izjavio je trener Crvene zvezde.

Stanković je istakao da dobro poznaje trenera Vojvodine Miroslava Tanjgu.

- To je prijateljstvo dugo 30 godina i znate i sami šta nas sve vezuje, jer smo stalno u kontaktu. Sutra ćemo se pre utakmice lepo pozdraviti i izljubiti, a onda ćemo biti 'ljuti neprijatelji' tih 90 ili 100 minuta, koliko god meč bude trajao. Posle toga se vraćamo na staro, da budemo prijatelji, kumovi i sve ostalo. Sviđa mi se njegov rad, ima ogromno iskustvo koje je stekao kroz karijeru i saradnju sa Sinišom Mihajlovićem, gde je prošao velike ekipe i reprezentaciju. Doneo je nešto veoma važno u Vojvodinu i to se jasno vidi ove sezone - dodao je Stanković.

Trener Crvene zvezde je naveo da očekuje dobro popunjene tribine i pozvao navijače da podrže crveno-bele.

- Vreme se promenilo, dosta je lepše, a i protivnik je atraktivan jer igraju prvi protiv drugog na tabeli. Mi idemo ka našem cilju i svaka utakmica nam donosi tri važna boda. Nebitno je ko je protivnik, svakoga uvažavamo i poštujemo, ali mi koračamo ka tituli koju željno iščekujemo i sutra nam je potreban novi trijumf - poručio je Stanković.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 75 bodova, dok je Vojvodina drugoplasirana sa 62.