Paritzan je odbio zahtev Crvene zvezde da se odloži "večiti" derbi u okviru poslednjeg kola Top 8 faze ABA lige.

Podsetimo, crveno-beli su želeli da se utakmica koja je na programu u nedelju odloži, kako bi se što bolje pripremili za meč plej-ina Evorlige koji je očekuje u utorak, ali su iz tabora crno-belih odbili takvu mogućnost.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je u razgovoru za Sportissimo istakao da je klub obavešten o zahtevu najvećeg rivala, ali da ne pristaje na tako nešto.

- Obavešteni smo o pismu koje je Crvena zvezda uputila ABA ligi, ali se Partizan sa tim zahtevom ne može saglasiti. Na prvom mestu, ističemo da našem gradskom rivalu želimo svu sreću i uspeh u plej-inu Evrolige, ali da postoje brojni objektivni razlozi zašto ne možemo pristati na odlaganje. Prvo, Partizan se i dalje nalazi u konkurenciji za prvo mesto i prednost domaćeg terena do kraja takmičenja, naročito jer i utakmica Bosna - Dubai ima takmičarski značaj za oba tima. Bosna se bori za prednost domaćeg terena u plej-inu. Da odigramo derbi posle 10 dana bez utakmice, svoj tim bismo stavili u podređen položaj. Zatim, ulaznice su već u prodaji, veliki broj vlasnika i sezonskih i dnevnih ulaznica za naše utakmice živi van Beograda i dobili smo pregršt poruka zabrinutih ljudi koji su već organizovali put, platili hotele i privatne smeštaje. Ne možemo njih izneveriti. Drugo je bio onaj nesrećni slučaj Beča i bezbednosnih pretnji. I na kraju ili početku, zaista je neozbiljno raditi tako nešto na 48 sati pre podbacivanja. Ekipa se uveliko sprema za derbi – rekao je Ostoja Mijailović za Sportissimo.