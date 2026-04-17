Dva tima će se sastati u prvom kolu plej-ofa, a posle jedne utakmice pauze zbog suspenzije se na tribine vraćaju navijači Novog Pazara.

Upravo je o toj temi govorio Lalatović.

- Meni je drago što se vraća publika na stadion. Duša me boli što nisu mogli da prisustvuju utakmici koju smo gledali protiv Partizana, gde smo gledali fenomenalnu utakmicu bez pet standardnih igrača, gde nismo zaslužili da izgubimo, šta više, možda čak i da pobedimo, a u najmanju ruku da odigramo nerešeno. I da je došla naša publika, da su oni bili tu, da su bili naš dvanaesti igrač, da su bili naša vetar u leđa, mislim da bi ishod utakmice bio drugačiji - počeo je Lalatović.

Potom je govorio o predstojećem okršaju.

- Što se tiče sutrašnje utakmice, prvo bih pozvao i zamolio naše navijače da dođu u što većem broju. Utakmica je u pet popodne, kad ljudi ručaju, kad se odmore, da dođu na stadion i da pokušamo zajedničkim snagama da se u što boljem svetlu pokažemo u sutrašnjoj utakmici i da se u što boljem svetlu suprotstavimo ekipi OFK Beograda, jer ćemo i sutra igrati, nažalost, bez četiri standardna igrača. Miletića, Marinka, Abija, Stefanovića i Savića, našeg najboljeg strelca - njih sutra nećemo imati.

- Zato je jako bitna podrška naših navijača sutra. I ono što je jako bitno, to moram na početku da kažem, pre nego što počnemo da pričamo o OFK Beogradu, jeste to da smo mi ušli u plej of i mi smo, na neki način, zacrtali cilj i ostvarili ga. Zašto? Zamislite da smo, kada sam došao, bili pet bodova od plej-auta, da smo, ne daj Bože, u tom raskoraku upali u plej-autu, to bi sada bio haos. Tamo se sada ne zna - niko ne pije, niko ne plaća, ne zna se ko će ispasti iz lige, tamo je haos. A mi smo u mirnoj zoni, mirnoj luci, što se kaže. Naši navijači ne moraju ništa da strepe.

Glavni cilj Novog Pazara:

- Sada samo zajedno strepimo da li ćemo uspeti da izborimo Evropu ili ne. Ja se nadam da ako sutra zabeležimo pobedu, da imamo velike šanse opet da se vratimo u igru za Evropu. Ja sam rekao - Pazar kao klub, ovaj grad, naši navijači, apsolutno zaslužuju da igraju Evropu. I od kada bih izborili Evropu, to bi bio kruna svega. Tako da kažem da naša liga treba da predstavlja ekipe koje stvarno imaju puno navijača, da će navijači preplaviti stadion, tribine na takvim utakmicama. Ali ako ne budemo mi, ako tu bude neko drugi ispred nas, on će biti apsolutno zaslužen, jer Železničar je isto jedan veliki klub, organizovan klub - ko bude bio bolji, neka izbori Evropu.

Pohvalno je pričao o OFK Beogradu.

- Što se tiče sutrašnje utakmice protiv OFK Beograda, nema tu mnogo šta da se priča. OFK Beograd ima dosta mladih, iskusnih, kvalitetnih igrača. Imaju tu dosta igrača iz Crvene zvezde koji su tu na pozajmici. Jednostavno, igrač koji igra u Crvenoj zvezdi, a pozajmljen je u OFK Beograd, ne može da nema vrhunski kvalitet. Oni na svim pozicijama imaju po dva, čak i do tri igrača. Mi smo juče na treningu imali 20 igrača, prvi put posle dužeg vremena. Prekjuče i nakjuče smo imali 14–15 igrača zbog povreda. Ali opet kažem, to nije nikakav alibi. Ja sebi nikada nisam pravio alibi. I da ih ima 12 na terenu ili 9, ja bih rekao da ćemo i sutra ići na pobedu, da ćemo dati sve od sebe. Moramo da budemo strpljivi i pametni, da će nas publika sutra biti dvanaesti igrač, da će nas nositi. Ja ću dati sve od sebe, kao i moji igrači, i želim da posle utakmice, kakav god bio rezultat, budemo ispraćeni aplauzom naših navijača. Moramo sutra da se borimo i da izginemo za naš grad Novi Pazar, za naš klub i za naše navijače.