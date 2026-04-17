Buran dan u ABA ligi. Crvena zvezda je zbog zgusnutog rasporeda tražila odlaganje "večitog" derbija koji je zakazan za nedelju. Međutim, Partizan nije izašao u susret najvećem rivalu i odbio je taj zahtev.

Usledilo je saopštenje crveno-belih, a onda se oglasio i sportski direktor regionalnog takmičenja Milija Vojinović, koji je potvrdio da će se utakmica odigrati prema rasporedu.

Dakle, nikakvog odlaganja neće biti, a u međuvremenu se Partizan oglasio na društvenim mrežama.

- Vidimo se u nedelju, Beogradska Arena, 19.30 - stoji u objavi branioca titule.