Fudbaleri Arsenala savladali su večeras Njukasl rezultatom 1:0 u utakmici 34. kola Premijer lige.

Londonski klub se vratio na prvo mesto na tabeli sa 73 boda, tri više od Mančester sitija, ali i utakmicom više.

Strelac jedinog gola na utakmici bio je Ebereči Eze u devetom minutu.

Od tada je domaćin kontrolisao utakmicu i nije imao neke ozbiljnije šanse u nastavku meča. Zato su navijači strepeli do samog kraja, pošto su igrači Njukasla imali nekoliko dobrih prilika za gol.

Najbliži izjednačenju su bili u 80. minutu, kada je Visa posle sjajnog dodavanja Voltemadea promašio ceo gol sa nekih desetak metara.

Arsenal nije blistao, ali je uspeo da dođe do vrlo važne pobede u borbi za titulu.

Tim Mikela Artete će u narednom kolu dočekati Fulam, dok će Njukasl ugostiti Brajton.