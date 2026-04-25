Džejlen Hord je u centru pažnje u poslednje vreme jer se dosta govorilo o tome gde bi mogao da nastavi karijeru. Sjajni francuski košarkaš se dovodio u vezu sa Partizanom, ali od dolaska u redove srpskog i regionalnog šampiona neće biti ništa pošto je produžio ugovor sa Makabijem.

Kako je objavio klub iz Tel Aviva, Hord je odlučio da ostane i produži ugovor sa ekipom koja mu je dala i priliku u Evroligi, ali i gde je skrenuo pažnju na sebe. On je postao jako važan šraf tima, a zbog toga su se i javili mnogi drugi timovi.

Francuz ne krije oduševljenje što ostaje u Makabiju.

- Veoma sam uzbuđen što i naredne tri godine ostajem u Makabiju. Moj period ovde je sjajan i voleo bih da nastavim da se popravljam svakog dana, da pomognem Makabiju da osvoji ligu u Izraelu, ali i Evroligu. Hvala mojim saigračima, trenerima, vlasnicima i menaždmentu za njihovu veru i podršku, a, naravno hvala i navijačima - rekao je Hord po potpisivanju ugovora.

Ove sezone je prosečno beležio 11.7 poena, 7.1 skokova u Evroligi.