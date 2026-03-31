Lebron Džejms napušta Lejkerse, a kako Amerikanci najavljuju njegov sledeći tim mogao bi da bude Denver!

Nikola Jokić tako bi dobio ogromno pojačanje u timu, uz koje bi i navijači mogli da se nadaju novom prstenu i tituli.

Naime, kako su objavili na ESPN-u, Denver je jedan od šest timova u koji bi mogao da ode jedan od najboljih košarkaša svih vremena.

Uz to, mnogi poznavaoci prilika u NBA ligi istuči da je ova opcija sve izvesnija.

- Ko јe јedini igrač u ligi koјi može da parira Džeјmsu po košarkaškoј inteligenciјi? Idi tamo i igraј sa njim - istakao je jedan od čelnika klubova sa Zapada. Jasno je mislio na srpskog centra.

Ono što je posebno zanimljivo, Lebron Džejms je i 2018. godine bio na meti tima iz Kolorada, ali tada do dogovora nije došlo.

Ostaje da se vidi da li će Lebron i Jokić u budućnosti zaigrati u istom timu .