Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale plej-ofa regionalne ABA lige, pošto su u odlučujućoj, trećoj utakmici četvrtfinalne serije, na svom terenu pobedili Cedevita Olimpiju 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16).

impresije posle meča izneo je trener poražene ekipe Zvezdan Mitrović.

- Ovo nije poraz, ovo je velika pobeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, video je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih. Pokazali su sjajnu igru, bilo je fantastično. Sezonu završavamo kao najveća gospoda, uživao sam u ovoj utakmici - rekao je trener Cedevita Olimpije

Otkrio je i da je veliki broj igrača imao problem.

- Ako ste videli, Di Džej je bio danas sa temperaturom i povraćanjem, a Jaramazu je pošla zadnja loža pre poluvremena. Međutim, mladi momci su danas odigrali jednu finu rolu. Važno mi je da informišem javnost da je Di Džej igrao bolestan, a Jaka Blažič je bio povređen. Iz dva zla dolazi treće, Jaramaz zadnja loža. Tako kažem bez zezanja, videli ste - zaključio je Mitrović.

Zvezda će u polufinalu igrati protiv Partizana. Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost.