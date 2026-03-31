Fudbaleri Srbije ostvarili su trijumf protiv Saudijske Arabije na stadionu "TSC-a" u prijateljskoj utakmici - 2:1.

Srbija je prvu priliku imala u 4. minutu preko Samardžića, koji je centrirao za Jovića,

ali ipak nije bio ugrožen gol gostiju.

Potom, nedugo zatim, Samardžić je opet bio u prilici, ali nije uspeo da proigra Gaćinovića.

A onda, šok u Bačkoj Topoli!

Neverovatan kiks Alekse Terzića iskoristio je Alhamdan.

Nisu se razumeli Aleksa Terzić i Predrag Rajković, bilo je to loše povratno dodavanje za golmana koji je stajao daleko od svog gola, a kaznio je Abdulah Alhamdan.

Do kraja prvog poluvremena, gosti su se potpuno oslobodili i zaigrali znatno bolje posle prvog gola.

Međutim, promene rezultata nije bilo, pa su Saudijci otišli na pauzu sa golom prednosti. U nastavku, Srbija je zaigrala znatno bolje i uglavnom se igralo na polovini gostiju.

U 57. minutu, Sergej Milinković-Savić je uputio projektil, ali, nažalost, lopta nije završila tamo gde smo i želeli.

Nastavio se i dalje presing Srbije, "orlovi" su na sve načine pokušavali da dođu do izjednačenja. A to je i urodilo plodom. Preokret Srbije je pokrenuo Strahinja Pavlović u 66. minutu i "makazicama" doneo "orlovima" izjednačenje.

Vrlo brzo, Aleksandar Mitrović je u 69. minutu režirao totalni preokret u Bačkoj Topoli.

Mimović je centrirao, a "Mitrogol" glavom smestio loptu u mrežu protivnika.

Do kraja meča, "orlovi" su suvereno čuvali stečenu prednost i upisali trijumf u prijateljskoj utakmici i tako popravili utisak posle poraza od Španije (3:0) u Viljarealu.

SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA (2:1)

Sudija: Balaš Berke (Mađarska)

Srbija: Rajković - Terzić, Pavlović, Milenković, Eraković - Stanković, Sergej - Gaćinović, Samardžić, Birmančević - Jović.

Saudijska Arabija: Al Ovais, Al Mufariž, Alsahafi, Abdulhamid, Bušal, Al Aliva, Alđohani, Hamed, Alhamdan, Masud, Kano.

Drugo poluvreme:

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme:

1.minut - Počela je utakmica!

18.02 - Intonirane su himne, uskoro nas očekuje početak utakmice!

16.45 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prijateljskom meču Srbije i Saudijske Arabije. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Bačke Topole.