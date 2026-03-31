Košarkaši Olimpijakosa su 6. marta na svom terenu pobedili ekipu Panatinaikosa rezultatom 86:80 u meču 30. kola Evrolige.



Janakopulos je posle utakmice izjavio da je "revoltiran suđenjem i ponašanjem čelnika Evrolige prema Panatinaikosu".

- Janakopulos je novčano kažnjen sa 10.000 evra zbog izjava na društvenim mrežama u vezi sa suđenjem, a prema članu 24.2.c) Disciplinskog kodeksa Evrolige. On je novčano kažnjen sa 20.000 evra zbog omalovažavajućih komentara prema pojedincima koji obavljaju tehničke aktivnosti u okviru organizacionog delokruga Evrolige, s prema članu 24.2.b) Disciplinskog kodeksa Evrolige. Novčano je kažnjen sa 20.000 evra, a koja se odnosi na 'pojedince koji obavljaju tehničke aktivnosti u okviru organizacionog delokruga košarkaških takmičenja Evrolige, prema članu 24.2.e) Disciplinskog kodeksa Evrolige - saopšteno je iz Evrolige.