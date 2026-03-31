Fudbalska reprezentacija Srbije je uspela da dođe do pobede protiv Saudijske Arabije, oni su slavili sa 2:1 posle preokreta golovima Strahinje Pavlovića i Aleksandra Mitrovića, koji su okrenuli u samo pet minuta.

Posle meča, govorio je Veljko Paunović o ovom meču.

- Da kažemo da su svi koncepti na mestu. Samo je potrebno uigravanje, ovakve utakmice kada počnemo da sami sebi napravimo problem. Mislim da to dobro dolazi. Ali to nam nije omogućila da od početka dikitramo igru kako smo hteli, bili smo pod pritiskom greške i rezultata. To je dodatno dobro. Uspeli smo sa tim, bilo je lepih akcija u drugom poluvremenu, dosta šuteva na gola. Drago mi je da je publika uživala i da smo ispravili rezultat i svoje greške. Sve je tu, samo treba da radimo i da eksponiramo naš izgled i našu igru.

Upitan je o ofanzivi Strahinje Pavlovića.

- Ja sam uvek direktan, imamo igru, ideju, model, međutim, igrčai kao što je on napravio i drugi, koji su unapredili takvu energiju i odgovornost. Samim tim, postigao je najlepši gol. Treba nam to, karakteri, pobednici. Rekao sam igrčaima pre utakmice, fudbal se igra s a samopouzdanjem ili si ljut ili si gladan. Sa tim stvarima, možemo svakog da pobedimo. Ušli smo kao malo ljuti, ali smo nadoknadili.

Na kraju je prokomentarisao i uspeh mla]ih selekcija koje su se plasirale na Evropsko i Svetsko prvenstvo.

- Čestitke svima, jako smo ponosni. Mnogo mi je drago, znam koliko su radili, koliko su bili predani, koliko je značilo, a pogotovo kad su ostvarili ciljeve i uspehe za naš fudbal i čestitam svima.