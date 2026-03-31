Panatinaikos je uputio zvaničan zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova Grčke da se oduzme grčki pasoš košarkašu Olimpijakosa Tomasu Vokapu.

Kako prenosi "Sport24", Panatinaikos je još u četvrtak, 26. marta, poslao zahtev nadležnim institucijama sa ciljem da se preispita odluka o dodeli državljanstva igraču Olimpijakosa.

Podsećamo, američki plejmejker je dobio grčko državljanstvo 18. aprila 2023. godine, nakon ukaza predsednice Katerine Sakelaropulu, kako bi mogao da nastupa kao naturalizovani igrač za reprezentaciju Grčke.

Vokap je u međuvremenu nastupao za nacionalni tim na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, kao i na samim Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Poslednji meč za reprezentaciju odigrao je 6. avgusta 2024. godine, u četvrtfinalu protiv Nemačke.