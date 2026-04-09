Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nedavno je bio u Bosni i Hercegovini, prisustvovao je i istorijskoj utakmici u Zenici u kojoj su naši susedi pobedili Italiju i plasirali se na Svetsko prvenstvo.

Sarajevo je između ostalog poznato i po odličnoj hrani, pre svega ćevapima kojima nije odoleo čak ni Novak.

Đoković je poznat kao neko ko jede hranu baziranu na biljkama, ali navodno već godinu i po dana konzumira i meso.

- Da, sačekao je kao sav normalan svet da mu se pripreme ćevapi i jeo. Uživao je. Ne mogu baš da vam kažem koliko je pojeo i s čim ih je uzeo, ali videlo se da mu je prijalo. Neverovatan čovek zaista. Sačekali sam da završi i onda smo se slikali. Drago mi je što nas je posetio. Posle su me zvali prijatelji da me kritikuju što im nisam zvala da dođu i oni da se slikaju s Novakom, ali biće, nadam se, još prilike - navela je radnica u ćevabdžinici, prenosi "Sportissimo".