Često na utakmicama mlađih kategorija vidimo neke neobične poteze, neverovane rezultate, a jedan takav dogodio se u regionu.

U utakmici mlađih kategorija u ženskoj košarci u Bosni i Hercegovini, ekipa Kozare je uspela da pobedi tim ŽKK Real sa 139:0! Da, dobro ste pročitali.

Meč je odigran u Gradišci, a Kozara je u prvoj deonici uspela da ubaci 34 poena, potom 48 poena u drugoj, 28 poena u trećoj i 29 u četvrtoj četvrtini meča. Sa druge strane, Real nije postigao nijedan koš.

Ovaj meč se igrao u okviru Finalnog turnira mlađih pionirki Košarkaškog saveza Republike Srpske.