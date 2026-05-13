Stanković je imao zanimljiv uvod pred ovaj meč.

-Pričali smo pred meč sa Novim Pazarom da smo imali problema i sa virusima i sa nekim blagim povredama zbog veštačkog terena koji je bio u Ubu, i Čukarički gde se dosta igrača posle požalilo. Ali, uspeli smo da saniramo sve, biće svi spremni. Neko sa većim bolom, neko sa manjim bolom ali će svi biti spremni. Tako da to je ta jedna utakmica i onda Manćini, Siniša Mihajlović i Erikson su govorili: „Ta utakmica ne boli, ta utakmica ne treba da boli“. Posle te utakmice ćemo se i lečiti i završavati sve, imamo i pauzu, ali finale je za pobediti ne za igrati - rekao je Stanković.

Potvrdio je da će igrati biser kluba:

-Kostov će sigurno igrati, a za Avdića ćemo još videti. Avdić je odigrao mnogo utakmica i ima i on nekih fizičkih problema. Videćemo da li će biti sto posto spreman i da uđe, a ne da počne utakmicu.

Kostov je punoletan, a uskoro će i završiti transfer.

-Samo da ga Bog čuva i da bude zdrav. Da ga mimoiđu sve povrede koje mogu, a on će svoju karijeru napraviti, već je pravi. Kada sam došao na njega nisam gledao kao na bonus igrača, gledao sam ga kao seniora iako je tek sada napunio 18 godina. Gledao sam na njega kao na odraslog momka koji zna šta je odgovornost, šta je Crvena zvezda, šta treba da uradi da bi bio najbolji. Tako da ne sumnjam da će on imati perfektnu karijeru.

Stanković je dodao i da će crveno-beli vežbati penala pred ovaj susret, a da još uvek nisu vežbali ovaj udarac...

Utakmica je na programu od 19.00 u Loznici...