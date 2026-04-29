Nakon buđenja iz anestezije Modrić je bio pod nadzorom lekara, dok su uz njega bili članovi porodice. Uprkos povredi i vidljivom bolu, uspeo je da se obrati

-Imaću vremena da se odmorim i spremim za Svetsko prvenstvo - poručio je Modrić iz bolničkog kreveta, nagoveštavajući da veruje u povratak na terene.

Iskusni vezista iza sebe ima sezonu sa velikim brojem nastupa, u kojoj je imao važnu ulogu u timu i bio među najkorišćenijim igračima. Promena pozicije na terenu donela mu je dodatne zadatke, posebno u defanzivi, što je zahtevalo veći fizički angažman.

Podrška mu stiže sa svih strana, kako od saigrača i stručnog štaba, tako i od navijača i rivala iz drugih klubova. Veliki broj poruka ohrabrenja pristigao je odmah nakon operacije, a Modrić će naredne dane provesti u oporavku i praćenju daljih medicinskih preporuka.