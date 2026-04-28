Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković poslednju grend slem titulu osvojio je 2023. godine kada je u finalu US Opena pobedio Danila Medvedeva sa 3:0.

Bio je to 24. grend slem trofej za Novaka čime je dodatno podebljao status najvećeg ikada.

Meču u Njujorku protiv Rusa prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti, a među njima je bio i slavni glumac Metju Mekonahi.

Oskarovac je veliki Đokovićev navijač, a kada je Srbin uprkos povredi pobedio Fransiska Serundola u osmini finala Rolan Garosa pre dve godine, uputio je moćnu poruku.

- Goat. Više od mentalne mašine - napisao je Mekonahi o Novaku.