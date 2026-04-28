Kako javljaju nemački mediji, srpski reprezentativac je velika želja novog sportskog direktora Nolsa Ole-Buka.

Samardžić bi došao kao zamena za Julijana Branta, koji će napustiti Dortmund na kraju sezone i pominje se da bi mogao da ode u Atletiko Madrid.

Lazar je ostao u lošem sećanju navijačima Dortmunda pošto je golom iz penala poslao Atalantu u osminu finala Lige šampiona.

Klub iz Bergama će verovatno razmisliti o prodaji Samardžića koji ne bi trebalo da ima problema oko adaptiranja na Nemačku, pošto je odrastao u Berlinu.