Nekadašnji NBA košarkaš Dejmon Džons trebalo bi da prizna krivicu po optužbama da je učestvovao u nameštenim poker igrama i prosleđivao poverljive informacije o povredama poznatih igrača sportskim kladioničarima, uključujući i nekadašnjeg saigrača Lebrona Džejmsa.

Kako prenose američki mediji, Džons će tako postati prva osoba koja je priznala krivicu u velikoj istrazi o ilegalnom klađenju, u okviru koje je uhapšeno više od 30 osoba, među kojima su i navodni članovi kriminalnih grupa i pojedinci iz sveta košarke.