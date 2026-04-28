Nekadašnji NBA košarkaš Dejmon Džons trebalo bi da prizna krivicu po optužbama da je učestvovao u nameštenim poker igrama i prosleđivao poverljive informacije o povredama poznatih igrača sportskim kladioničarima, uključujući i nekadašnjeg saigrača Lebrona Džejmsa.
Kako prenose američki mediji, Džons će tako postati prva osoba koja je priznala krivicu u velikoj istrazi o ilegalnom klađenju, u okviru koje je uhapšeno više od 30 osoba, među kojima su i navodni članovi kriminalnih grupa i pojedinci iz sveta košarke.
Tužilaštvo navodi da je Džons prodavao ili pokušavao da proda poverljive informacije o zdravstvenom stanju igrača, uključujući i Entoni Dejvisa, čime je omogućavao kladioničarima da ostvare nelegalnu dobit.
U odvojenom delu slučaja, optužen je i za učešće u nameštenim poker partijama, u kojima su korišćene sofisticirane metode varanja, poput modifikovanih mašina za mešanje karata, skrivenih kamera i posebne opreme za praćenje karata.
Džons je prethodno negirao krivicu po optužbama za prevaru i pranje novca, za koje je zaprećena kazna do 20 godina zatvora, a trenutno se brani sa slobode uz kauciju.
