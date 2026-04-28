Košarkaši Bosne plasirali su se u plej-of ABA lige pošto su danas u meču prvog kola plej-ina kao domaćini pobedili Igokeu rezultatom 80:76 i tako se plasirali u četvrtfinale plej-of ABA lige gde će igrati protiv Partizana.



Bosnu je ka pobedi predvodio Edin Atić sa 17 poena, Džarod Vest je dao 13, a Janari Joesar 10. Strahinja Gavrilović je bio najefikasniji u Igokei sa 20 poena, Nikola Popović je dao 12.

Igokea će imati još jednu šansu da se plasira u plej-of i zaigra protiv prvoplasiranog Dubaija, biće domaćin boljem iz duela Spartak - Zadar.