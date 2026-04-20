Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.710 bodova, dok je Italijan Janik Siner ostao prvi sa 13.350.

Novak je tako oborio rekord Rodžera Federera po broju nedelja u TOP 5 i sada ima 860, dok je Švajcarac ostao na 859.

Karlos Alkaraz je drugi teniser sveta sa 12.960 bodova, dok se Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.255.

Feliks Ože-Alijasim je zadržao peto mesto na ATP listi, a Ben Šelton je šesti teniser sveta.

Tejlor Fric je napredovao jedno za mesto i sada je sedmi igrač sveta, dok je Aleks de Minor nazadovao na osmu poziciju.

Lorenco Muzeti je deveti teniser sveta, a Danil Medvedev je 10. na ATP listi.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za sedam mesta i sada je 65. na ATP listi sa 835 bodova.

Hamad Međedović je napredovao za 20 pozicija i sada je 68. teniser sveta sa 814 bodova.

Dušan Lajović je 138. teniser sveta sa 451 bodom, a Laslo Đere je na 267. poziciji sa 197.