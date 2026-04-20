Crvena zvezda zainteresovana je za napadača iz Angole Afimika Palulua, navodi “Kurir“.

Palulu igra svoju treću sezonu u poljskoj Jageloniji, za koju je do sada postigao 52 gola na 152 meča, dok je ove sezone upisao 17 pogodaka i 6 asistencija na 41 nastupu.

Izvesno je da će Palulu napustiti ovaj klub na kraju sezone, pošto mu ističe ugovor, a pregovori u vezi sa potpisivanjem novog su brzo propali jer je zahtevao godišnju platu od milion evra, što je četiri puta više od njegovih aktuelnih primanja.

Prednost je svakako što bi mogao da stigne bez obeštećenja na Marakanu, ali bi crveno-beli morali dobro da zavuku ruku u džep za njegovu platu, posebno jer je konkurencija žestoka, pošto je na meti interesovanja Rakova, Leha i nekoliko klubova iz nemačke Bundeslige, dok se tokom prošlog leta govorilo i o pozivima iz Italije.

Zanimljivo je da ima nadimak Zver zbog zbog svoje robusne fizičke konstitucije, kojom podseća na Romelua Lukakua.