Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu ekipu Finiksa rezultatom 119:84 u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 25 poena. Džejlen Vilijams je postigao 22 poena, a Čet Holmgren je ubacio 16.

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je svoj prvi meču u plej-ofu NBA lige i zabeležio jednu asistenciju za četiri minuta na terenu.

U redovima Finiksa istakao se Devin Buker sa 23 poena. Dilon Bruks je postigao 18 poena, dok je Džejlen Grin ubacio 17.

Košarkaši Orlanda savladali su u gostima Detroit rezultatom 112:101 i poveli 1:0 u seriji.

Paolo Bankero je sa 23 poena predvodio Orlando do pobede, dok je Kejd Kaningem postigao 39 poena za Detroit.

San Antonio je na svom nadigrao Portland sa 111:98 i poveo 1:0 u seriji.

Najefikasniji u ekipi San Antonija bio je Viktor Vembanjama sa 35 poena. U timu Portlanda istakao se Deni Avdija sa 30 poena i 10 skokova.