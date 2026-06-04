Ovih dana prilično je radno u kancelarijama "Marakane" gde Crvena zvezda završava nekoliko jako bitnih transfera pred početak priprema 15. juna.

Nakon Mohameda Abu Fanija i Mo Čama, crveno-belu opremu trebalo bi da zaduži i reprezentativac Bugarske Kristijan Balov (19), piše "Sportal".

Mladi krilni fudbaler trebalo bi da bude plaćen 2.500.000 evra bugarskoj Slaviji iz Sofije za koju je u prethodnoj sezoni odigrao 33 utakmice, postigao šest i namestio sedam golova.

Zvezda je dugo ciljala momka koji je nedavno debitovao za seniorsku reprezentaciju Bugarske i odmah postigao gol.

Igrača je hteo Ludogorec, Karabag, ali i još nekoliko klubova. Ipak, čini se da je Zvezda bila najkonretnija.