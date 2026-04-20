Košarkaš Denvera Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome i Viktor Vembanjama iz San Antonija nalaze se u finalu izbora za najkorisnijeg igrača (MVP) regularnog dela NBA lige, saopšteno je danas iz takmičenja.

Jokić je ove sezone u NBA ligi prosečno beležio 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. On je postao prvi košarkaš u istoriji NBA koji je imao najviše skokova i asistencija u jednoj sezoni.

Srpski košarkaš je tri puta bio MVP NBA lige 2021, 2022. i 2024. godine.

Gildžes-Aleksander ove sezone prosečno imao 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija.

Kanadski košarkaš je prošle sezone osvojio MVP priznanje.

Vembanjama je ove sezone prosečno beležio 25 poena, 11,5 skokova i 3,1 poen.

Francuski košarkaš se prvi put u finalnom izboru za MVP nagradu.