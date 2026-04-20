Jezive scene su zabeležene na reliju "Sudamerikano" u Argentini kada je automobil izleteo sa staze u publiku.
Tom prilikom je jedna osoba izgubila život.
Nesreća se dogodila na samom početku etape u provinciji Kordoba, na deonici staze na kojoj je došlo do nesreće, nizbrdici prema mestu Mina Klavero, navijači se okupljaju pored staze odakle gledaju trku.
Naravno, to nikako nije bezbedno, a nažalost sada je došlo do tragične nesreće.
Prema prvim informacijama, vozač Didije Arijas i suvozač Hektor Nunjez iz Paragvaja su bili u automobilu koji je nekontrolisano izleteo sa staze u jednoj krivini. Automobil se prevrtao u pravcu navijača, a nažalost jedan od njih je izgubio život.
Lokalne vlasti su potvrdile da se radi o dvadesetpetogodišnjem muškarcu koji je preminuo usled teških povreda.
Komentari (0)