Zek Ledej napušta Armani na kraju sezone posle dve godine.

On je tražio povećanje ugovora, ali Armani nije želeo da mu izađe u suret sa njegovim zahtevima, iako ima sjajnu sezonu iza sebe.

Ipak, kako prenose mediji u Italiji, dogovorili su mu zamenu koja daleko od toga da je lošija.

U pitanju je košarkaš Olimpijakosa Alek Piters.

Sjajni šuter je u Pireju u drugom planu zbog Saše vezenkova, ali kad god igra ima sjajne brojke. Na 15 minuta u proseku ima 7 poena po utakmici, a za tri poena šutira skoro 40 posto.

U karijeri je još igrao za CSKA, Efes i Baskoniju.