Stavljena je tačka na ligaški deo Evrolige i polako dolazi vreme kad se sabiraju utisci i podvlači crta. Kao i svake godine, bira se najbolja petorka, a Kendrik Nan je imao zanimljiv izbor.

I dalje aktuelni MVP Evrolige je izabrao svojih pet najboljih za sezonu 2025/26, a među odabranima su čak dvojica iz Olimpijakosa.

Nije mu smetalo da bira igrače najvećeg rivala, pa je tako mesto u Nanovom timu zaradio i naš Nikola Milutinov. Srpski košarkaš ima možda i najbolju sezonu u karijeri, na vrhu je skakača lige, tako da je prirodno bilo da bude među pet.

Osim Milutinova, Nan je izabrao Sašu Vezenkova, Silvana Fransiska i Elajdžu Brajanta, dok je naravno u najboljih pet lige stavio i sebe.