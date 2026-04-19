Američko-kineska skijašica Ajlin Gu ne krije uzbuđenje zbog toga što će u ponedeljak uveče u Madridu vodi dodelu Laureus nagrade zajedno sa Novakom Đokovićem.

- Ne mogu da dočekam da vodim program zajedno sa Novakom Đokovićem. Dobri smo prijatelji i na njega sam se dugo ugledala. Od njega sam tražila savete i od njega se toliko stvari može naučiti. Zaista se radujem tome - rekla je ona ovog vikenda u jednom intervjuu.

Organizator prestižne nagrade za sportsku izuzetnost najavio je u subotu da će u "Sebeles" palati Novak Đoković kao petostruki laureat voditi program kraj, po mnogima, najlepše sportistkinje sveta.

Ajlin Gu je rođena u San Francisku, ali takmiči se pod zastavom Kine. Najuspešnija je fristajl skijašica u istoriji Zimskih olimpijskih igara, a na Zimskim olimpijskim igrama (ZOI) 2026. u Milanu i Kortini, Gu je osvojila zlato u ženskom halfpajpu, kao i još dve srebrne medalje u big-eru i slopstajlu, postavivši olimpijski rekord po broju medalja u fristajl skijanju i nadmašivši sve prethodne takmičare, bez obzira na pol.