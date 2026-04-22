Kako "Kurir" nezvanično saznaje, Mekintajer će od leta postati novi igrač Olimpijakosa.

Kodi je prelomio i doneo odluku da je vreme da nastavi dalje, a Pirej će biti nova destinacija jednog od najboljih evroligaških košarkaša u poslednje dve sezone. Podsetimo, Mekintajeru u leto 2026. ističe saradnja sa Zvezdom.

Kodi je u dresu Crvene zvezde postao najbolji asistent Evrolige, a imao je zaista sjajnih utakmica.

Jasno je da će crveno-beli morati da potraže novog igrača na poziciji orgnaizatora igre.

-Ne treba navijači Zvezde da plaču ako ode Mekintajer, on samo za navijače Zvezde i za pojedine novinare spada u krem plejmejkera Evrolige. On to nije - rekao je trener Vlade Đurović, pa je počeo da čita imena sa papira.

Naveo je čak 14 boljih.

-Karlik Džouns, Nan, Slukas, Džejms, Kalates, Okobo, Robinson, Forest, Grent, Montero, Šorts, Vilijams-Gos, Fransisko, Ertel - svi su jači od njega. Ne u fizičkoj snazi, ali kao kreatori. Zvezdi treba igrač koji će da razigrava. Nažalost, mislio sam da Batler može.