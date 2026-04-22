Srpski rukometaš Uroš Borzaš izjavio je danas da živi za trenutak kada će reprezentacija napraviti veliki uspeh i obradovati ljude u Srbiji i dodao da očekuje da hala "Čair" bude puna u meču protiv Mađarske.

Reprezentaciju Srbije za manje od mesec dana očekuje baraž za Svetsko prvenstvo 2027. protiv selekcije Mađarske, prva utakmica će se igrati u Nišu 14. maja, a revanš je tri dana kasnije u Vespremu.

- Očekujem da će da gori, da neće biti slobodnog mesta, kao i protiv Litvanije - rekao je Borzaš, a prenosi sajt RSS.

On je naveo da je Niš grad koji najviše voli i razume rukomet u Srbiji.

- Nadam se i da će 'Meraklije' napuniti svoj deo i povesti navijanje kao što je to bilo pre 10-15 godina. Rasli su uz reprezentaciju, prolazili sve te lepe trenutke, prisvojili nas rukometaše kao domaće. Stvarno je poseban osećaj od trenutka kada stigneš na okupljanje u Niš, osećamo se specijalno u gradu i hotelu. Čak smo pred Litvaniju delili karte po gradskom autobusu - izjavio je srpski rukometaš.

Borzaš je istakao da je za njega najlepši osećaj kada pobeđuje u dresu reprezetnacije Srbije.

- Kada zaigraš za svoju državu očekuješ najbolje stvari. Iz reprezentacije sam se često vraćao tužan i emocionalno ispražnjen jer nismo ostvarivali ciljeve koje smo postavili. Živim za taj momenat da konačno napravimo neki velikih uspeh i radujemo se sa ljudima u našoj zemlji. Ova grupa momaka je odlična - poručio je Borzaš.

Srpski rukometaš je dodao da se navikao na sistem rada sa selektorom Raulom Gonzalesom.

- Sistem rada nam je legao, svi shvataju polako o čemu se radi, detalje na kojima insistira. Nije kliše priča, stvarno sprovodimo u delo to što se priča u tim salama za sastanke", poručio je Borzaš.

On je naveo da poznaje dosta reprezentativaca Mađarske, sa kojima je igrao u mlađim selekcijama.

- Biće motiv isti, nema zle krvi, zahvalan sam im na svemu što su mi pružili. Srbin sam, od oca Milivoja i majke Biljane. Ne mogu nikako da budem Mađar iako potičem iz multinacionalne sredine. To će uvek biti posebna utakmica za mene, igraću protiv momaka sa kojima sam odrastao. Pozivam navijače iz svih krajeva Srbije - svi za Niš - izjavio je Borzaš.