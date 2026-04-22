Roma već duže vreme prati jednu od najzanimljivijih mladih priča evropskog fudbala, a sve više detalja govori da se iza kulisa vodi ozbiljna borba za potpis momka koji bi mogao da obeleži narednu deceniju. Vučica nastavlja da insistira na dovođenju Kerima Alajbegovića, talentovanog 18-godišnjeg krilnog igrača.

Kako piše Korijere delo Sport, njegov otac i agent Semin boravio je u Rimu, gde je zajedno sa Miralemom Pjanićem imao niz sastanaka. Pjanić, koji odlično poznaje grad i atmosferu u klubu, odigrao je ulogu posrednika, posebno imajući u vidu da je i sam godinama nosio dres Vučice.

Sportski direktor Masara direktno je preuzeo inicijativu i seo za sto sa predstavnicima igrača. Plan Rome je da pokuša da preduhitri konkurenti iz Napolija i Milana. Kontakti između strana postoje još od kraja marta, a nije isključeno ni da je porodici igrača već predstavljen trening centar u Trigoriji.

Finansijski uslovi u ovom trenutku ne predstavljaju prepreku kada je plata u pitanju. Ona bi bila ispod milion evra godišnje, uz postepeno povećanje kroz bonuse i fiksni deo ugovora. Međutim, najveći izazov ostaje obeštećenje, koje se procenjuje na 25 do 30 miliona evra, uz mogućnost daljeg rasta zbog ozbiljnog interesa konkurenata.

Vlasnici kluba, porodica Fridkin, već je dala zeleno svetlo za eventualni transfer, jer se Alajbegović uklapa u strategiju dovođenja mladih igrača na kojima Roma želi da gradi budućnost.