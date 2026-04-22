Barsa je bila bolja i prošla dalje u borbu za plej-of.

-Izgubili smo prednost vrlo brzo nakon što smo imali +22, i oni su se vratili u utakmicu. Izgubili smo prednost jer su oni bili veoma precizni, a mi smo pali. U košarki se vrlo brzo menjaju stvari. Ipak, bili smo čvrsti, sa dobrim mentalitetom da nastavimo dalje. Bila je to veoma zaslužena pobeda, dokaz stabilnosti - rekao je Paskval.

Nastavio je u istom ritmu.

-Tim je napredovao sve do povrede Satoranskog, a sada kada se vratio, ponovo smo na dobrom putu da budemo stabilniji. To su veoma važni elementi; Sato je ponovo sa nama i dovoljno smo izbalansirani da možemo da se takmičimo na određenom nivou. Bez njega tim mnogo pati. Igrali smo veoma dobro, ali smo bez njega imali velike probleme; sada smo se vratili na pravi put.

Meč je obeležila i izvanredna šuterska serija Vil Klajburn.

-Uvek kažemo da moramo biti spremni na svaki scenario. Danas je bio ovakav, nekad je suprotno. Uvek moraš da budeš u utakmici, da se boriš i prilagođavaš. Da pronađeš najinspirisanijeg igrača. Sedam od devet za tri poena je izuzetno visok procenat, uz jednog igrača koji je pogodio šest-

Dodao je da nije imao dilemu kada je reč o minutaži raspoloženog krila. Kao da je poslao poruku Saši Obradoviću.

-Rotacija je bila nešto duža nego što smo planirali, ali kada je igrač u takvoj formi, ja sam za to da ostane na terenu; to je poseban trenutak. U košarci su mnoge stvari povezane i on je pomogao svima da pronađu ritam. Malo smo pali u drugom poluvremenu, ali generalno smo vrlo dobro kreirali pozicije za realizaciju - zaključio je Paskval.