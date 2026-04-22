Nisu svi transferi napravljeni da postanu priče za pamćenje. Takav je trenutno slučaj Mihajla Ilića u Belgiji, igračem koji nije izgubio kvalitet, ali jeste mesto u planovima Anderlehta. U kadru briselskog velikana, situacija oko Partizanovog izdanka postaje sve jasnija kako sezona odmiče.

Srpski defanzivac je protiv Mehelena ostao van tima, iako se u jednom trenutku činilo da je ozbiljan kandidat za startnu postavu i da bi mogao da završi kampanju kao standardan štoper. Ilićeva saradnja sa Musom Dijarom davala je određenu sigurnost u poslednjoj liniji Anderlehta. Donosio je disciplinu i defanzivnu čvrstinu.

Međutim, Ilićev status se promenio promenama u stručnom štabu. U početku ga je zapostavljao Besnik Hasi, koji ga nije ni birao u procesu dovođenja iz Bolonje na pozajmicu sa pravom otkupa, da bi kasnije dobio šansu kod Žeremija Taravela. Ipak, ta šansa nije pretvorena u kontinuitet i čini se da mu sledi povratak.

Ono što se posebno ističe jeste činjenica da je meč protiv Mehelena u subotu pratio sa tribina. Za igrača koji je do skoro bio u rotaciji i viđen kao potencijalno rešenje u odbrani, to je signal da je pao u drugi plan.