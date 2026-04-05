Anderleht je sa dva poraza režirao uvertiru u plej-of kakvu sigurno niko u klubu nije želeo i očekivao. Ipak, i u periodu krize Mihajlo Ilić je zaslužio pozitivne ocene i pohvale za igre koje pruža.

Srpski štoper uspeo je da se tokom prethodna dva meseca ustali u startnoj postavi kluba u koji je prosleđen na pozajmicu iz Bolonje, te se u Belgiji povela priča o njegovom otkupu.

Pokazao je Partizanov đak rođen 2003. godine da bi bio značajan adut Anderlehta i u narednoj sezoni ukoliko bi se na Loto parku odlučili da plate obeštećenje, ali upravo cena defanzivca glavna je prepreka na tom putu.

Na status Ilića, ali i njegov put, osvrnuo se “Voetbalnieuws”. Belgijski portal istakao je da “ono što je na jesen ličilo na potpuni promašaj u poslednjem danu prelaznog roka u Anderlehtu, u nekoliko nedelja pretvorilo se u ozbiljan sportski dosije”.

-Mihajlo Ilić, 22-godišnji Srbin koji je krajem letnjeg prelaznog roka došao na pozajmicu iz Bolonje, tokom velikog dela sezone delovao je kao da gotovo da nema šanse za mesto u startnoj postavi. Danas je situacija potpuno drugačija. Od kada je Džeremi Taravel preuzeo vođstvo, Ilić je centralni defanzivni par sa Musom Dijarom, dok je Lukas Hej prebačen na klupu. Ipak, dok se Ilić ističe na terenu, ponovo se pojavljuju poznata pitanja: da li je dovoljno kvalitetan dugoročno, i da li Anderleht može sebi da priušti da ga otkupi - navedeno je u analizi.

Istakao je belgijski medij značajan napredak Srbina, ali i postavio pitanje da li je Anderleht ima mogučnosti i volje da plati cenu određenu klauzulom – 6.000.000 evra uz 10% od naredne prodaje.

Kritikovan je Ilić tokom jeseni, označavan kao igrač koji ne čini tim boljim, dovođeno je u pitanje da li je sposoban da nadomesti odlaske Jana Vertongena i Jan Karla Simića, ali je situacija počela da se menja u januaru.

-Danas se Ilić uklapa u drugačiji tip defanzive: duo Dijara – Ilić je tehnički ograničen, ali fizički dominantan. Taravel je tim učinio kompaktnijim i borbenijim, a Ilić je evoluirao od odbačenog pozajmljenog igrača do korisnog startera - istakli su Belgijanci.

Odlične igre dovele su čelnike Anderlehta u dilemu. Pokazao je Ilić da bi bio dragoceni adut kluba i u narednoj sezoni, ali je i dalje prepreka obeštećenje. U kojoj meri bi bilo veliko ulaganje kupovina Partizanovog đaka govori podatak da Anderleht nije platio igrača 6.000.000 evra ili više još od sezone 2019/20.

U sezoni 2018/19 Bubakar Sane je Mitjilandu plaćen, za standarde Anderlehta, astronomskih 8.000.000 evra i ispostavio se kao jedan od najvećih promašaja kluba, a iza igrača iz Gambije najveća investicija na štoperskoj poziciji do sada je Sebastijen de Majo iz Đenove, pre deset godina plaćen 3.300.000 evra.

Rasplet po pitanju Ilićeve sudbine pomno će se ovog leta pratiti i u Partizanu jer klub iz Humske ima 10% od naredne prodaje na osnovu klauzule koja je definisana prilikom transfera igrača u Bolonju.

To znači da bi crno-belima, ukoliko Anderleht kupi igrača, pripalo 600.000 na osnovu klauzule, dok bi priliv usledio i kroz sredstva solidarnosti koja bi donela partizanu oko 200.000 evra. Značajan novac u vreme finansijske krize koja drma aktuelnog vicešampiona Srbije.