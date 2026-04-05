Italija je trenutno bez selektora, pošto je Đenaro Gatuzo podneo ostavku posle eliminacije od Bosne i Hercegovine u finalu baraža za Svetsko prvenstvo.



-Ja da zamenim Gatuza? Polaskan sam, ali srećan sam u Saudijskoj Arabiji i imam još godinu dana ugovora sa Al Hilalom - rekao je Gatuzo za italijansku Libertu.



-Zaista sam tužan što Italija treći put zaredom neće igrati na SP. Ja sam 100 odsto Italijan, moj brat je osvojio SP. Apsolutno sam siguran da će italijanski fudbal brzo da se oporavi - dodao je trener Al Hilala.



Inzagi je preuzeo Al Hilal u junu 2025. godine.



-U Saudijskoj Arabiji mi je u svakom pogledu fantastično. Način života, sportska i vansportska infrastruktura, spokoj koji uspeva da vas prati čak i u poslu koji može da bude stresan kao što je moj - istakao je italijanski trener.



Inzagi je pre Al Hilala trenirao Lacio i milanski Inter.



-Zarada je dobra, ali su me drugi razlozi doveli ovde. Srećom, novac mi nije bio potreban. Želeo sam da isprobam potpuno novo iskustvo u potpuno novom okruženju. Godine u Interu su bile zadovoljavajuće na profesionalnom nivou. Osećao sam da moram da se odmorim od fudbala na najvišem nivou, pošto je pritisak postao neizdrživ - zaključio je Inzagi.