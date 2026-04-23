Nastavlja Aleksandar Mitrović da igra na visokom nivou za Al Rajan i da „teroriše“ golmane, a večeras je imao dvostruki razlog za zadovoljstvo.

Srpski napadač postigao je novi gol za Al Rajan, kojim je potvrdio pobedu svog tima u finalu Lige šampiona Golfskog zaliva. U finalu tim iz Katara je pobedio Al Šabab iz Saudijske Arabije sa 3:0.

U pitanju je regionalno takmičenje, u kojem učestvuju klubovi iz osam zemalja Bliskog istoka i koje se pre prošle sezone nije igrao deset godina. A, onda je lani obnovljeno. Ove godine trofej odlazi za Katar, u ruke Al Rajana. Pobednik je pored pehara dobio i ček od 3.000.000 dolara.

Mitrović je bio strelac drugog gola za tim iz Dohe. Na poslednjih osam utakmica srpski reprezentativac je postigao četiri gola, dok je za tri asistirao.

U velikoj meri krivac za poraz Al Šababa bio je Janik Karasko, koji je u 58. minutu dobio crveni karton, dok je na semaforu stajalo 0:0. Al Rajan je to ekspresno kaznio: Garsija je dva minuta kasnije glavom doneo vođstvo sastavu iz Dohe. Mitrović je pogodio mrežu u 78. minutu, naravno glavom, na centaršut Rodriga. A, konačan rezultat 210 sekundi kasnije postavio je Rodžer Guedeš.