Fudbal
TSC ISPRATIO SPARTAK U PRVU LIGU Subotičani ispali posle 17 godina
Fudbaleri TSC-a savladali su večeras Spartak u Subotici rezultatom 4:1 u utakmici drugog kola plej-auta Superlige
Ovim porazom Spartak je i teoretski izgubio šansu za opstanak, pa se posle 17 godina seli u niži rang.
Dvostruki strelac za goste bio je bivši napadač Subotičana Andrej Todoroski, u 17. i 75, a pogađali su Mihajlo Milosavić u 64. i Dragoljub Savić u 90+3. minutu.
Strelac za Spartak bio je Kvaku Bonsu Osei u četvrtom minutu.
Spartak je igrao sa 10 fudbalera celo drugo poluvreme zbog isključenja Nemanje Krsmanovića.
U Lučanima su Mladost i Radnički iz Kragujevca odigrali bez golova.
Ranije danas: Napredak - IMT 0:1, Radnički Niš - Javor 3:2.
TUŽNA VEST Preminuo Miodrag Radojković
19:22 | 0
Najnovije
Najčitanije
1D
1D
Komentari (0)