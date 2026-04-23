Ovim porazom Spartak je i teoretski izgubio šansu za opstanak, pa se posle 17 godina seli u niži rang.

Dvostruki strelac za goste bio je bivši napadač Subotičana Andrej Todoroski, u 17. i 75, a pogađali su Mihajlo Milosavić u 64. i Dragoljub Savić u 90+3. minutu.

Strelac za Spartak bio je Kvaku Bonsu Osei u četvrtom minutu.

Spartak je igrao sa 10 fudbalera celo drugo poluvreme zbog isključenja Nemanje Krsmanovića.

U Lučanima su Mladost i Radnički iz Kragujevca odigrali bez golova.

Ranije danas: Napredak - IMT 0:1, Radnički Niš - Javor 3:2.