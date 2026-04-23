Šahtjor je na gostovanju Zorji slavio rezultatom 2:1 i pobegao Čerkasiju na šest bodova.

Podsetimo, jedan od uslova kako bi crveno-beli bili direktno u elitnom takmičenju jeste da budu ispred Olimpijakosa, Rendžersa, Šahtjora, Ferencvaroša, Midtjilanda i PAOK-a.

Olimpijakos, Ferencvaroš, PAOK i Midtjilend praktično su bez prilike da budu šampioni, dok se kod Rendžersa situacija i dalje ne zna. Ipak, sada je rezultat Šahtjora dodatno otežao i smanjio mogućnosti da ekipa Dejana Stankovića igra direktno u Ligi šampiona.

Sada je situacija na tabeli u mnogome drugačija, pošto je Šahtjor sa 57 bodova, šest koraka ispred Čerkasija, za koji je navijala i Crvena zvezda. I dalje će navijati, ali sada su šanse mnogo manje za direktan plasman u Ligu šampiona. Do kraja ukrajinskog šampionata ostalo je još šest kola.