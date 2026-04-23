Juniori Mege pobednici su U19 šampionata košarkaške ABA lige, pošto su u finalu završnog turnira, koji se prethodna tri dana igrao u dvorani “Aleksandar Nikolić”, pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 120:78.



Najzaslužniji za trijumf Mege bili su Andrej Lučić sa 26 i Pavle Bačko sa 19 poena, dok su se kod Crvene zvezde istakli Sava Đurić sa 19 i Jovan Bikić sa 13 poena.



Mega je zasluženo stigla do šeste uzastopne, a ukupno sedme titule šampiona juniorske ABA lige, savladavši prvo u četvrtfinalu Partizan (109:65), a potom je u polufinalu bila bolja i od Cedevita Olimpije (94:82).



Za MVP-ija proglašen je Pavle Bačko, centar Mege, dok su pored njega mesta u idealnoj petorci zauzeli još: Luka Bačić (Zadar), Maks Ciperle (Cedevita Olimpija), Sava Đurić (Crvena zvezda) i Đorđe Lilić (Mega).



Šampionski pehar kapitenu Mege Ognjenu Srzentiću uručio je sportski direktor ABA lige Milija Vojinović.