Angažovala je Crvena zvezda tokom zimskog prelaznog roka Jovana Popovića iz Novog Pazara, ali je talentovani centarfor već napustio Marakanu, saznaje "Meridiansport".

Popović je u tokom jeseni postigao devet pogodaka u dresu Novog Pazara, ali je za Zvezdu odigrao svega dve utakmice. Naime, momak rođen 2008. godine je nastupio protiv Vršca i TSC-a, ali se nije upisao u strelce.

U međuvremenu se Emanuel Egolouha etablirao kao prva opcija u napadu Zvezdinih omladinaca, a tu je i Jovan Trač koji je već debitovao za prvi tim crveno-belih na kup utakmici sa Slovenom iz Rume.