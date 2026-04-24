

Bivši reprezentativac Nigerije u fudbalu, Majkl Eneramo (40) preminuo je u petak ujutru kada mu je pozlilo tokom treninga.

Kako javljaju nigerijski mediji, Majkl Eneramo je kolabirao i preminuo tokom treninga, a pokušaji da se reanimira bili su neuspešni, navodi SCORENigeria.

Četrdesetogodišnji napadač upisao je 10 nastupa za reprezentaciju Nigerije i postigao tri gola.

Eneramo je igrao za Lobi Stars u nigerijskoj Premijer ligi (NPFL), pre nego što je otišao u inostranstvo i potpisao za tuniskog velikana Esperans. Potom je igrao u USM Algeru, Al Šababu iz Saudijske Arabije, a najveći deo je proveo u Turskoj.

Tamo je igrao za Sivasspor, Bešiktaš, Karabukspor, Bašakšehir i Manisaspor u periodu od 2010. do 2017. godine.

Takođe je igrao i za Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, a karijeru je završio u ekipi Turk Očagi Limasol iz turskog dela Kipra.